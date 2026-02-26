吉野川市の新年度当初予算案が発表されました。一般会計の総額は、2025年度から6億1500万円減の207億5000万円となりました。吉野川市の新年度当初予算案の一般会計の総額は207億5000万円と、2025年度と比べ6億1500万円、率にして2.9％の減額となりました。これは、新しいゴミ処理施設が2025年11月に完成したことにより、予算が縮小したことが要因です。主な事業としては、3歳から18歳の子どもが通院でかかる1医療機関当たり月額600