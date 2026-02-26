雨上がりの今日26日は花粉の飛散量が増えるでしょう。花粉の飛散量は、福岡で一番多いランクの「極めて多い」、広島や高知、大阪で「多い」、鹿児島や名古屋、東京で「やや多い」予想です。花粉症の方はしっかりと対策をしてください。明日27日は東京も「極めて多い」飛散となりそうです。雨上がりの今日26日花粉の飛散量が増加今日26日は、天気が回復し、晴れ間の出る所が多いでしょう。日中は九州から東海で20℃前後まで気温が