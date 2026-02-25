四国を元気にする映像をテーマにした、「四国コンテンツ映像フェスタ」で、徳島市の男性が2年連続で最優秀賞を受賞しました。作品に込めた想いや、こだわりなどを取材しました。 （オリジナル・長竹寿人さん）「単純に嬉しかったですし、人が観たくなるような、観たらすぐ徳島に遊びに来たくなるような、誰かと共感したくなるような、そういったストーリー作りっていうのが一番肝。重要でしたね」 そう