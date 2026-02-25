ウェザーニューズは2月25日、最新の桜の開花予想を発表しました。徳島は平年並みの3月28日に、開花を迎える見込みです。ウェザーニューズによりますと、ソメイヨシノの開花のトップは東京で3月22日、翌23日に福岡や高知、横浜が続くと予想されています。徳島の開花は3月28日の予想で、予想通りなら2025年より2日遅く平年並みの開花となります。一方、満開となる日は4月5日の予想で、これは2025年と比べて1