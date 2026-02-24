家族が集まるリビングは片付けてもすぐ散らかる…そんな悩みを抱えていませんか。「私自身、何度もリビングの片付けに失敗していました」と話すのは、3児の母で整理収納アドバイザー1級の高岡麻里恵さん。もともと片付けが苦手という高岡さんに、リビング収納で失敗しやすいポイントをお聞きしました。1：ちょい置き用ボックスが多すぎる以前、わが家のリビングには「あとで見る・とりあえず入れる」ための収納ボックスがいくつも