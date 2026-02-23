18歳からの10年間で３度の結婚と離婚を経験した元キャバ嬢のえりなさん(仮名、35歳女性)が、昨年４月、ついに４度目の結婚を果たした。お相手はいったい、どんな方なのか。４度の結婚生活での学びと、30代に入ってからの結婚観の変化について話を聞いた。（前後編の後編） 【画像】泥沼不倫劇を経て、35歳で4度目の結婚を果たしたえりなさん “トリプル不倫”の果てに…「お前、このままじゃ死ぬぞ！」 ３回目の結婚生活が冷