◇第43回フェブラリーS（2026年2月22日東京ダート1600メートル）各世代の砂の猛者が集ったG1「フェブラリーS」は単勝2番人気に推されたコスタノヴァが制し、昨年に続く史上3頭目のフェブラリーS連覇を飾った。JRA・G1は2勝目。2着は3番人気のウィルソンテソーロ、3着には同レース牝馬初制覇を狙った1番人気のダブルハートボンドが入った。ラムジェットが出遅れる中、シックスペンスとロードクロンヌが引っ張る展開に。コス