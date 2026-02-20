Snow Manの公式Xにて、新曲「オドロウゼ！」のティザー映像が公開された。 「オドロウゼ！」は、佐久間大介が主演を務める映画『スペシャルズ』（3月6日公開）の主題歌。2月23日0時よりストリーミング＆ダウンロード開始、同日21時にMVが公開される。 【動画】Snow Man「オドロウゼ！」最新ティザー映像／過去公開分のティザー映像 ■「オドロウゼ！」3 days to go！カラフルなダンス映像解禁