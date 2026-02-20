Snow Manの公式Xにて、新曲「オドロウゼ！」のティザー映像が公開された。

「オドロウゼ！」は、佐久間大介が主演を務める映画『スペシャルズ』（3月6日公開）の主題歌。2月23日0時よりストリーミング＆ダウンロード開始、同日21時にMVが公開される。

【動画】Snow Man「オドロウゼ！」最新ティザー映像／過去公開分のティザー映像

■「オドロウゼ！」3 days to go！カラフルなダンス映像解禁

投稿では「オドロウゼ！」のタイトルとともに「3 days to go！」とカウントダウン。ハッシュタグ「#SnowMan」「#オドロウゼ！」「#映画スペシャルズ」「#ワクワクスルゼ！」も添えられている。

映像はレトロなブラウン管テレビの演出からスタート。ピンクの背景に“Snow Man”のロゴが映し出されたのち、カラフルなセットへと切り替わる。

ディスコボールが輝くステージで、メンバーはジャケットスタイルをベースに、フレアパンツや柄シャツ、スカーフやチェーンアクセサリーなど、どこか懐かしさを感じさせるレトロポップな装いを披露。

軽快なダンスを見せるほか、目黒蓮がサングラスを下げて上目遣いにカメラを見つめる場面や、渡辺翔太と向井康二が手を広げるポーズを決める姿など、遊び心あふれるシーンも収められている。最後は再びテレビ画面に収まる演出で締めくくられている。

SNSでは「さっくんがセンターでキラキラしてるの嬉しい」「早くフルで見たい」「めめのドアップやばい」「おふざけラウ発見」「あべちゃんスカートだ！」といった声が寄せられ、期待がさらに高まっている。

■これまでに公開された「オドロウゼ！」ティザー映像