茨城県那珂市で複数台の車が燃える火事があり、消火活動が続いています。消防によりますと20日午後2時ごろ、茨城県那珂市で「車が燃えている」と通報がありました。複数の車両が燃えているということですがケガ人や逃げ遅れはいないということです。現場は、水戸市と那珂市の間の県道沿いで、現在も消火活動が続いていますが、火の勢いは収まりつつあるということです。