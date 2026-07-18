ネットで募った身寄りのない人にすみかをあてがい、働かせては手当の上前をはねる。茨城県古河市の櫻井政恵（50）は、寄せ場の手配師のようなまねをしていた。【写真を見る】「腕のタトゥーを見せて満足げに…」櫻井容疑者の素顔手配師と違うのは相手を自身の家に住まわせていたことと、なんといっても、同居していた42歳の女性の唇を縫い合わせた疑いで捕まったことだ。「7月6日に古河署が櫻井を傷害容疑で逮捕。まさしく前