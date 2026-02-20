徳島市で2月19日の夜、国道を歩いていた高齢の女性が、乗用車にはねられ死亡しました。事故があったのは、徳島市八万町犬山の国道192号です。警察によりますと、19日の午後8時ごろ、道路を歩いていた高齢の女性が、40代の男性が運転する乗用車にはねられました。この事故で、徳島市三軒屋町外の無職の女性・82歳が、意識不明の状態で小松島市内の病院に運ばれましたが、胸などを強く打っていて約1時間後に死亡が確認されました。車