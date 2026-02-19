徳島市芸術祭美術展の後期展示が、2月19日から徳島市のシビックセンターで始まりました。美術展は市民の文化芸術活動の活性化を目的に、徳島市文化協会が毎年、開いています。19日からは後期展示が始まり、会場には日本画や写真など4部門130点が展示されています。これは、日本画部門・市長賞の宮崎英子さんの「季秋」。秋の深まりを黄土色で表現しました。写真部門、緒方静子さんの「迫真の演舞」。祭りのひとコマを捉えた