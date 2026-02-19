徳島市は2月18日、県と市、JR四国の3者で協議している鉄道高架事業について、「事業中止も含め検証していく」ことを明らかにしました。これは、18日に開かれた「徳島市議会のまちづくり対策特別委員会」の中で、議員からの質問に市が答えました。鉄道高架事業をめぐっては2025年11月、県が現在ある3つの計画それぞれの事業費を報告。県と徳島市、JR四国の3者間で協議が続けられていました。そして18日、市は今後の方針を定めるため