2月17日午後、鳴門市の県道で、道路を横断していた高齢女性が軽乗用車にはねられ、心肺停止となっています。事故があったのは、鳴門市大麻町の県道です。警察と消防によりますと、17日午後6時10分ごろ、道路を横断していた高齢女性が、軽乗用車にはねられました。女性は意識がない状態で徳島市内の病院に搬送され、到着した時には心肺が停止していたということです。軽乗用車を運転していた、鳴門市大麻町の介護士の男性にけがはあ