サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、シンプルで美しい曲線デザインが魅力の、快適性と実用性を兼ね備えたPUレザー採用オフィスチェアの新色「100-SNC027GY(グレー)」を発売した。■見た目も触り心地も、ワンランク上のPUレザー座面と背もたれには、上質なPUレザーを採用。しっとりとした手触りで、座った瞬間から快適さを実感できる。汗や水、汚れにも強く、サッと拭くだけで清潔さをキープで