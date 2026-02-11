ゴールデンレトリバーのあまりに平和なワンシーンが反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で1万6000回再生を突破し、「なぜか泣けてくる」「大好きなんだね」「うらやましい…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：他県から工事のためにやってきた『作業員の男性たち』→散歩中の大型犬が…何度も見たくなる『尊い光景』】 お散歩中に立ち寄った場所 TikTokアカウン