ゴールデンレトリバーのあまりに平和なワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1万6000回再生を突破し、「なぜか泣けてくる」「大好きなんだね」「うらやましい…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：他県から工事のためにやってきた『作業員の男性たち』→散歩中の大型犬が…何度も見たくなる『尊い光景』】

お散歩中に立ち寄った場所

TikTokアカウント「hotto510」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『ホット』くんの平和な暮らしを紹介しています。ホットくんは、新上五島町という島で暮らしているそう。たくさんの自然に囲まれた、のどかな町です。

この日、お散歩をしていたというホットくん。途中に立ち寄ったのは、とある工事現場の詰め所でした。実は、他県から作業員さんがやってきているのだそう。ホットくんは、作業員さんたちに寛ぎの時間を提供するため、工事現場の詰め所を訪れたのでした。

温かな光景に思わずホッコリ

ホットくんが到着すると、作業員さんたちがわらわらと集まってきてくれるそうです。作業員さんとの触れ合いが大好きなホットくんですが、作業員さんにとっても幸せな時間となっている様子。作業員さんは、腰を下ろしてホットくんをなでてくれるのだといいます。

作業員さんとの交流は、すっかりルーティンになっているとか。しかし、ときには作業員さんが不在にしていることも。触れ合いの時間を持てないと、ホットくんはしょんぼりと寂しそうな顔をするそうです。1日に何度もお散歩に行き、やっと会えることもあるといいます。

1日の締めくくりは…

投稿主さんは、若者が親元を離れて工事をしにきてくれていることを、とてもありがたく思っているそう。しかし、同じ親の立場として、心配になることもあるといいます。島のために頑張っている作業員さんに、ホットくんを通じて感謝をしているのかもしれません…！

作業員さんを激励したホットくんは、満足した様子で帰宅。ガブガブと水を飲むと、意気揚々とガレージに出ます。実は、5時のチャイムに合わせて歌うことも、ホットくんのルーティンのひとつなのだとか。ホットくんの素敵な歌声は、きっと作業員さんにも届いていることでしょう。

この投稿には、「みんなに可愛がられて幸せだね」「お兄さんたち動物好きで優しいですね」「癒しの時間になってそう」など、多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「hotto510」には、他にもホットくんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「hotto510」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。