県内ではこの冬、火事が相次いでいます。建物火災や枯れ草を焼く火事を中心に件数が増え、特に徳島市では1月、2025年の3倍の火事がありました。一体なぜ火事が増えているのか。その理由を検証するとともに、私たちにできる予防策を考えます。 赤色灯が照らす夜の住宅街。建物を覆う炎にひるむことなく、懸命の消火活動を行う消防隊。この冬、県内では火事が相次いでいます。 県内各所の消防によりますと、1月に県内で起きた