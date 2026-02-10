自衛隊の広報活動などを行う「徳島地方協力本部」は2月10日、当直勤務を怠ったとして、20代の防衛事務官を減給の懲戒処分にしたと発表しました。処分を受けたのは、徳島市にあって自衛隊の広報活動などを行う「徳島地方協力本部」所属の20代の防衛事務官です。徳島地方協力本部によりますと、この事務官は2024年8月、自身の当直勤務の時間になっても自宅にいたまま庁舎に出勤せず、当直勤務を怠ったということです。聞き取りに対し