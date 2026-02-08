「医療費控除は10万円を超えたらお金が戻る」と聞いて、毎年取りあえず確定申告する人もいるのではないでしょうか。 しかし、医療費控除は「医療費が戻る制度」ではなく、税金を計算する際に所得を減らす制度です。つまり、戻る金額は医療費そのものではなく、税率や所得の状況で大きく変わります。 本記事では、年収500万円世帯を例に、医療費10万円・11万円・15万円・20万円で実際いくら変わるかを数字で確認します。