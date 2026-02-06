チェルシーを率いるリアム・ロシニアー監督は、3日に行われたカラバオ・カップ準決勝のセカンドレグでアーセナルのスタッフが試合前のウォームアップを妨害したと避難した。5日、イギリス紙『ガーディアン』がコメントを伝えている。チェルシーは3日、敵地『エミレーツ・スタジアム』で行われたカラバオ・カップ準決勝のセカンドレグでアーセナルと対戦し、0−1（合計スコア：2−4）で敗れ、敗退した。この試合前のウォームア