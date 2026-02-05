¹âÎð¤ÎÉ×ÉØ¤¬¼«Âð¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì½Å½ý¤Ç¤¹¡£28ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£4Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¡¢¼¢²ì¸©Åì¶á¹¾»Ô¤Î½»Âð¤Ç¡¢½»¿ÍÉ×ÉØ¤Î75ºÐ¤ÎÃË½÷¤¬·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÆ±µï¤¹¤ëÂ©»Ò¤¬¸«¤Ä¤±¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´é¤Ê¤É¤Ë¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë½ý¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÎÄÌÊó¤«¤éÌó1»þ´Ö¸å¡¢½»Âð¤«¤éÌó5kmÎ¥¤ì¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¡¢°áÉþ¤Ë·ì¤¬ÉÕ