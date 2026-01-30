県内は、人口10万人当たりの交通事故による死者数が、過去10年間で5回も全国ワーストとなるなど、危機的状況となっています。こうしたことを受け、県警は2025年から取り締まりを強化しました。 阿南市の那賀川にかかる、那賀川大橋。この橋を通る、国道55号で行われていたのが・・・。 （警察官）「91（キロ）、10時24分」 自動速度違反取締装置、いわゆる「オービス」によるスピード違反の取締りです