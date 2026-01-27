令和8年初場所は、新大関・安青錦が熱海富士との優勝決定戦を制し、20年ぶり9人目となる新大関優勝を果たしました。千秋楽を6人が優勝圏で迎える混戦の末の決着で、安青錦にとって春場所は優勝またはそれに準じる成績を残せば横綱昇進となる綱取り場所です。他方、初場所の懸賞は3,355本と東京開催場所で5場所連続過去最高を更新。企業の広告費や収益環境の改善を映し出しています。本稿では、初場所の優勝争いと懸賞動向を手がか