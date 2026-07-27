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霧島が巴戦で熱海富士・安青錦に連敗し、4度目の賜杯を逃す

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 2026年7月26日の名古屋場所で霧島が優勝を逃す結果となった
  • 本割は琴桜を寄り切るも優勝決定巴戦で2連敗し賜杯に届かなかった
  • 浅香山審判長は「ハイレベルな優勝は変わらない」と綱獲り継続を示した
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