JTB パブリッシングより、『るるぶ北斗の拳』が2026年3月23日（月）に発売される。＞＞＞誌面のサンプルなどをチェック！（写真5点）『北斗の拳』は、1983年『週刊少年ジャンプ』で連載開始。核戦争後の荒廃した世界を舞台に、伝説の暗殺拳である ”北斗神拳” の伝承者・ケンシロウが、愛と宿命を背負い、強敵（とも）との死闘を繰り広げる。圧倒的な画力と熱い人間ドラマ、衝撃的なバイオレンス表現、「お前はもう死んでいる」に