『北斗の拳』の世界を『るるぶ』がバーチャル紹介！ 世紀末世界の最強ガイド誕生
JTB パブリッシングより、『るるぶ北斗の拳』が2026年3月23日（月）に発売される。
＞＞＞誌面のサンプルなどをチェック！（写真5点）
『北斗の拳』は、1983年『週刊少年ジャンプ』で連載開始。核戦争後の荒廃した世界を舞台に、伝説の暗殺拳である ”北斗神拳” の伝承者・ケンシロウが、愛と宿命を背負い、強敵（とも）との死闘を繰り広げる。
圧倒的な画力と熱い人間ドラマ、衝撃的なバイオレンス表現、「お前はもう死んでいる」に代表される数々の決め台詞で社会現象を巻き起こし、全世界での累計発行部数は1億部超。アニメ、映画、ゲーム、舞台など多彩なメディア展開を続け、生誕40周年を超えてなお国内外の多くのファンから愛される不朽の名作だ。
本書は原作・武論尊（ぶろんそん）、漫画・原哲夫（はらてつお）による世紀末バトル漫画『北斗の拳』の作品世界を、旅行ガイドブック『るるぶ』のフォーマットに乗せて紹介するバーチャルガイド。
「KING 支配域」「マミヤの村周辺」など、作品世界を大きく9つのエリアに分け、ケンシロウたちがたどった道程をモデルルートとして紹介していく。
物語の序盤に訪れた村でケンシロウがかかった罠を「遊ぶ（ストリートアトラクション）」、収監された牢屋を「泊まる」スポットとして紹介するなど、るるぶお馴染みの「見る」「食べる」「遊ぶ」の切り口でそれぞれのスポットのみどころ・注目ポイントを案内していく。
ケンシロウと強敵（とも）のバトルシーンのハイライトを紹介した「闘いの史跡散策」や、でかいババアの顔ハメパネル（！！）のほか、巻頭特集では2026年に放映が予定されている新作アニメの情報も掲載。
単なるストーリーブックとはひと味違った読み物として、 『北斗の拳』の世紀末世界の魅力を改めて知ることができる内容となっている。
（C）武論尊・原哲夫／コアミックス 1983 版権許諾証S06-85G
