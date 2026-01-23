インスタグラムで報告陸上・世界選手権東京大会の女子400メートルで金メダルを獲得したシドニー・マクローフリンレブロン（米国）がインスタグラムで妊娠を公表した。幸せムードに包まれていた。海岸の砂浜で元N FL選手の夫アンドレ・レブロン氏の首に手を回しながら笑みを浮かべたマクローフリンレブロン。手に持っていたのはエコー写真。待望の我が子を授かり、愛を誓い合った。自身のインスタグラムで実際の写真を公開。