2026年1月19日、中国のポータルサイト・捜狐に「日本の漫画編集者が『最近の漫画編集者志望が、驚くほど漫画を読んでいない』と嘆いた」とした記事が掲載され、中国のゲーム業界関係者である筆者が共感を示した。記事は、「日本のベテラン漫画編集者・石橋和章氏がこのほど、自身のX（旧ツイッター）で『最近の漫画編集者志望が、驚くほど漫画を読んでいない話』と題したコラムをつづった。石橋氏は漫画編集者を育成していて『え？