¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤Î¿ÈÊÕ¤ò·Ù¸î¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÉðÍ¦¤ËÍ¥¤ì¤¿¡ÖÏ»¿Í½°¡×¤¬È´Å§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀõÌîÄ¹¾¡¡ÊµÜÀî°ìÏ¯ÂÀ¡ËÂÀÅÄµí°ì¡Ê¤ª¤ª¤¿ ¤®¤å¤¦¤¤¤Á¡¿¤¦¤·¤«¤Ä¡ËËÙÅÄÂ¹¼·¡Ê¤Û¤Ã¤¿ ¤Þ¤´¤·¤Á¡Ë°ËÅìÀ¶Â¢¡Ê¤¤¤È¤¦ ¤»¤¤¤¾¤¦¡Ë¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¡Ê²Ã¼£¾­¼ù¡ËËÙÅÄº¸Æâ¡Ê¤µ¤Ê¤¤¡Ë¾å»°¿Í¤¬µÝ¤ÎÌ¾¼ê¡¢²¼»°¿Í¤¬Áä¤ÎÌ¾¼ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç±ó¶á¤É¤Á¤é¤â¸î¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¿®Ä¹¡ÖÏ»¿Í½°¡×¤Î°ì¿Í¡¢°ËÅìÀ¶Â¢¤³¤È°ËÅìÄ¹µ×¡Ê¤Ê¤¬¤Ò¤µ¡Ë¤ò¾Ò²ð¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª