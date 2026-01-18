Âç²Ï¡ÚË¿Ã·»Äï¡ª¡ÛÌµÅá¤ÇÅ¨£³¿Í¤òÆ¤¤Ä¡ª¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡ÖÏ»¿Í½°¡×¤Î¶¯¼Ô¡¦°ËÅìÄ¹µ×¤ÎÉðÍ¦ÅÁ
¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤Î¿ÈÊÕ¤ò·Ù¸î¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÉðÍ¦¤ËÍ¥¤ì¤¿¡ÖÏ»¿Í½°¡×¤¬È´Å§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀõÌîÄ¹¾¡¡ÊµÜÀî°ìÏ¯ÂÀ¡ËÂÀÅÄµí°ì¡Ê¤ª¤ª¤¿ ¤®¤å¤¦¤¤¤Á¡¿¤¦¤·¤«¤Ä¡ËËÙÅÄÂ¹¼·¡Ê¤Û¤Ã¤¿ ¤Þ¤´¤·¤Á¡Ë°ËÅìÀ¶Â¢¡Ê¤¤¤È¤¦ ¤»¤¤¤¾¤¦¡Ë¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¡Ê²Ã¼£¾¼ù¡ËËÙÅÄº¸Æâ¡Ê¤µ¤Ê¤¤¡Ë
¾å»°¿Í¤¬µÝ¤ÎÌ¾¼ê¡¢²¼»°¿Í¤¬Áä¤ÎÌ¾¼ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç±ó¶á¤É¤Á¤é¤â¸î¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¿®Ä¹¡ÖÏ»¿Í½°¡×¤Î°ì¿Í¡¢°ËÅìÀ¶Â¢¤³¤È°ËÅìÄ¹µ×¡Ê¤Ê¤¬¤Ò¤µ¡Ë¤ò¾Ò²ð¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¨Æ±¤¸¤¯Ï»¿Í½°¡¦¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¿®Ä¹¤ÎÀÖÊì°á½°¡Ê¿Æ±ÒÂâ¡Ë¤Ë
Áä¤òÊ³¤¦°ËÅìÄ¹µ×¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
°ËÅìÄ¹µ×¤ÏÅ·Ê¸2Ç¯¡Ê1533Ç¯¡Ë¡¢°ËÅìÍ´¸µ¡Ê¤¹¤±¤â¤È¡£¼ã¶¹¼é¡Ë¤Î¼¡ÃË¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£·»¤Ë°ËÅìÉðÊ¼±Ò¡Ê¤Ö¤Ø¤ñ¡Ë¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µÉþ¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á°ËÅìÍ´Ç·¡Ê¤¹¤±¤æ¤¡Ë¤Þ¤¿¤Ï°ËÅìÍ´µ×¡Ê¤¹¤±¤Ò¤µ¡Ë¤È¾Î¤·¡¢¤Î¤Á¿®Ä¹¤«¤éÄ¹¤ÎÊÐëá¤ò»ò¤ê¡¢°ËÅìÄ¹µ×¤È²þÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¾Î¤ÏÀ¶Â¢¡¢¤Þ¤¿¼·Â¢¡Ê¤·¤Á¤¾¤¦¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ä¤¬¤ÆÀîºê»á¤ÎÌ¼¤òÕ¸¤ê¡¢°ËÅìÄ¹¼Â¡Ê¤Ê¤¬¤¶¤Í¡Ë¤ä½÷»Ò¡ÊÊ¿ÌîÆ»ÌÐ¼¼¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Áá¤¯¤«¤é¿®Ä¹¤Ë»Å¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Áä¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀè¤Û¤É¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
Å·Ê¸21Ç¯¡Ê1552Ç¯¡Ë¤Î³þÄÅ¹çÀï¡Ê»°ËÜÌÚÂ¼¹çÀï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢³õ¤ò¤«¤Ö¤ë²Ë¤µ¤¨ÀË¤·¤¤¤ÈÊÔ³Þ¤ò°ú¤Ã³Ý¤±¤ÆÂçÎ©¤Á²ó¤ê¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¿®Ä¹¤«¤é¡ÖÊÔ³ÞÀ¶Â¢¡×¤È¤¢¤ÀÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ä¤¬¤Æ±ÊÏ½Ç¯´Ö¡Ê1558¡Á1570Ç¯¡Ë¤Ë¿®Ä¹¤Î¿Æ±ÒÂâ¤Ç¤¢¤ëÀÖÊì°á½°¡Ê¤¢¤«¤Û¤í¤·¤å¤¦¡Ë¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤âÉð¸ù¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
½¨µÈ¤ÎÉôÂâ¤ËÇÛÂ°
Åá¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÁÈÆ¤¤ÇÅ¨¤òÅÝ¤·¤¿¡©¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
Å·Àµ¸µÇ¯¡Ê1573Ç¯¡Ë¤Î¾®Ã«¾ë¹¶¤á¤Ç¤Ï±©¼Æ½¨µÈ¡ÊÆ£µÈÏº¡£ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤ÎÉôÂâ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¡¢¤³¤³¤Ç¤âÂç¤¤¤ËÊ³Æ®¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê¤ÎÊ³Æ®¤æ¤¨¤«¡¢µ¤¤Å¤¯¤ÈÅá¤âÏÆº¹¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¨¤Î¤Þ¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¤µ¤¾º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¤³¤³¤ÇÄü¤á¤ëÄ¹µ×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤ÈÈà¤ÏÌµÅá¤ÇÅ¨¤ò3¿Í¤âÆ¤¤Á¼è¤ê¡¢¤·¤«¤âÀ¸´Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÂÎ¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅ¨¤òÆ¤¤Á¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ì¡¢Å¨¤ÎÉð´ï¤òÃ¥¤Ã¤¿¡©
°ì¡¢¤½¤³¤éÊÕ¤Ë¤¢¤ëÀÐ¤³¤í¤äÌÚ¤Î»Þ¤Ç¹¶·â¡©
°ì¡¢¤Þ¤µ¤«ÁÇ¼ê¤Ç²¥¤ê»¦¤·¤¿¡©
¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤âÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¡¢º¬¤Ã¤«¤é¤ÎÀï¤µ¿Í¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î³èÌö¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢°Ê¸å½¨µÈ¤ÎÇÛ²¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£²«Êì°á½°¡Ê¹øÊì°á½°¡Ë¤ËÁªÈ´¤µ¤ì¡¢¸å¤Ë´úÊô¹Ô¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
½¨µÈ»þÂå¤ÎÂ³¤
°ì·³¤ò»Ø´ø¤¹¤ë°ËÅìÄ¹µ×¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
¤ä¤¬¤Æ¿®Ä¹¤¬ËÜÇ½»û¤Ç²£»à¤ò¿ë¤²¡¢¿¥ÅÄÀ¯¸¢¤Î¾è¤Ã¼è¤ê¹³Áè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ä¹µ×¤Ï³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
Å·Àµ12Ç¯¡Ê1584Ç¯¡Ë¤Î¾®ËÒ¹çÀï¤Ç¤Ï½¨µÈËÜ¿Ø¤Î¸î±Ò¤¹¤ë¾®À«ÁÈ¼·¼ê¤Î¹ç·×»ÍÀé¤Î·³Àª¤ò»Ø´ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾®À«ÁÈ¼·¾¡ÛÆô»ÒÏ»Ïºº¸±ÒÌç¡Ê¤¢¤Þ¤´ ¤í¤¯¤í¤¦¤¶¤ñ¤â¤ó¡ËÃÓÅÄÍ¿º¸±ÒÌç¡Ê¤¤¤±¤À ¤è¤¶¤ñ¤â¤ó¡Ë°ËÅìÄ¹µ×º´µ×´ÖÃéÊ¼±Ò¡Ê¤µ¤¯¤Þ ¤Á¤å¤¦¤Ù¤ñ¡Ëº´Æ£¼ç·×Æ¬¡Ê¤µ¤È¤¦ ¤«¤º¤¨¤Î¤«¤ß¡ËÂ®¿å¼éµ×¡Ê¤Ï¤ä¤ß ¤â¤ê¤Ò¤µ¡Ë¿¿Ìî½õ½¡¡Ê¤Þ¤Î ¤¹¤±¤à¤Í¡Ë
¤³¤Îº¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËºÇÁ°Àþ¤ÇÁä¤òÊ³¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°ì·³¤Î¾¤È¤·¤ÆºÓÇÛ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Â³¤¯Å·Àµ13Ç¯¡Ê1585Ç¯¡Ë¤Ë¤âº´¡¹À®À¯¤òÆ¤È²¤¹¤ë¤Ù¤¯±ÛÃæ¹ñ¤Ø±óÀ¬¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÅÓ¾å¡¢¶âÂô¤Þ¤¿¤Ï¾®¾¾¤ÎÃÏ¤ÇÉÂ»à¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µýÇ¯53ºÐ¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ë¡¢»ÖÈ¾¤Ð¤ËÀ¤¤òµî¤Ã¤¿ÌµÇ°¤¬¼Å¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
°ËÅìÄ¹µ×¡¦´ðËÜ¥Ç¡¼¥¿À¸Ë×¡§Å·Ê¸2Ç¯¡Ê1533Ç¯¡ËÀ¸¡ÁÅ·Àµ13Ç¯¡Ê1585Ç¯¡Ë8·îË×¡ÊµýÇ¯53ºÐ¡ËÎ¾¿Æ¡§Éã¿Æ °ËÅìÍ´¸µ¡Ê¼ã¶¹¼é¡Ë·»Äï¡§°ËÅìÉðÊ¼±Ò¡¢°ËÅìÄ¹µ×ºÊ¾ª¡§Àîºê»á»Ò½÷¡§°ËÅìÄ¹¼Â¡¢½÷»Ò¡ÊÊ¿ÌîÆ»ÌÐ¼¼¡ËÄÌ¾Î¡§À¶Â¢¡¢¼·Â¢²þÌ¾¡§Í´Ç·¢ªÍ´µ×¢ªÄ¹µ×°ÛÌ¾¡§ÊÔ³ÞÀ¶Â¢¡Ê¿®Ä¹¤¬Ì¿Ì¾¡Ë²üÌ¾¡§Á±¿¿¼ç·¯¡§¿¥ÅÄ¿®Ä¹¢ªË¿Ã½¨µÈÌò¿¦¡§Ï»¿Í½°¡¦ÀÖÊì°á½°¡Ê¿®Ä¹»þÂå¡Ë¢ª²«Êì°á½°¡¦´úÊô¹Ô¡¦¾®À«ÁÈ¡Ê½¨µÈ»þÂå¡Ë
½ª¤ï¤ê¤Ë
º£²ó¤Ï¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÈË¿Ã½¨µÈ¤Ë»Å¤¨¤ÆÉðÍ¦¤òÊ³¤Ã¤¿¡ÖÏ»¿Í½°¡×¤Î°ì¿Í¡¦°ËÅìÄ¹µ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ¸³¶¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ê¤êÊÊ¤¬¶¯¤½¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ°Ï¤È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤É¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤Î°ËÅìÄ¹µ×¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤éÃ¯¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
