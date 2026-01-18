Googleの次期廉価モデル「Pixel 10a」に関する新たな情報が流出し、価格は前モデルのPixel 9aから据え置きになる可能性が高いと報じられています。 ↑どうかお手ごろなモデルのままでいて（画像提供／Triyansh Gill／Unsplash）。 著名リーカーのArsène Lupin氏によると、EUでの価格はストレージ128GBモデルが500ユーロ（約9万2000円※）、256GBモデルが600ユーロ（約11万円）になるとのこと。この価格設定から、米国で