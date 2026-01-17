ガシャポンの人気シリーズ「ならぶんです。」から、赤べこモチーフの新商品『和菓子べこ ならぶんです。』が登場。名前のとおり、べこが、美味しそうな和菓子になっちゃってます♡よーく見ると、みんなのしっぽにはそれぞれ和菓子がくっついてます。ラインナップは、さくらもちべこ、いちごだいふくべこ、三色団子べこ、たい焼きべこ、あんみつべこの５種類。さくらもちべこいちごだいふくべこ三色団子べこたい焼きべこあんみ