偉大な精神科医ジークムント・フロイトの曾孫で、画家ルシアン・フロイドの娘であるファッションデザイナー、ベラは、心に多くの荷物を抱えている。ポッドキャスト「Fashion Neurosis」は心の衣服を脱ぎ捨てさせる。