Áõ¤¤¤Î´°À®ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÃúÇ«¤ÊÂ­¸µÁª¤Ó¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÂç¿Í¤ÎÉÊ³Ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ëµ¨Àá¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¿¼¤ß¤ä¥ì¥È¥í¤Ê¼ñ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÃåÌÜ¡£¢¨¡Ê¡ËÆâ¤Î¿ô»ú¤Ï¥Ò¡¼¥ë¤Î¹â¤µ¤Ç¡¢Ã±°Ì¤Ïcm¤Ç¤¹¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¡£¡Ö¥Þ¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÊÌ£¤Ä¤±¤Ë¸þ¤¯¡×¥ì¥¶¡¼¤Î¥ì¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×º£µ¨Ë­ÉÙ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ì¥¶¡¼¤Î¥Ç¥Ã¥­¥·¥å¡¼¥º¤Ï¡¢¥á¥ó¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÆ²¡¹¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤È