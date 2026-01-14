Samsungの次期フラッグシップ機「Galaxy S26 Ultra」が有線で60W充電に対応し、充電スピードを大幅に上げるとの噂が報じられています。 ↑iPhoneより速く充電（画像提供／Samsung）。 これまでもS26 Ultraが有線60W充電に対応するという情報は何度か伝えられてきました。ここ数年、Galaxy SシリーズのUltraモデルは最大45Wにとどまっていたため、実現すれば大きな進化になると期待されています。 さらに昨年末には、Samsu