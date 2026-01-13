イランで抗議デモが拡大しインターネットの遮断が続くなか家族が現地にいる日本在住のイラン人は「家族と連絡が取れず、本当につらい」と語りました。【映像】抗議デモ（現地の様子）イランでは年末から抗議デモが続いていて、9日以降は、イラン当局がネットを遮断したため、国外から電話やSNSで連絡することが難しくなっています。イランの首都テヘラン出身でおよそ10年前から日本で暮らすホセイニルテ・セイエドシャリヤル