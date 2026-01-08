昨年末にプロレスラーとして再デビューしたフワちゃんが所属するスターダムは７日、公式Ｘで選手プロフィールを更新したことを報告。フワちゃんの最新ショットが掲載され、反響を呼んでいる。昨年夏にやす子へのＳＮＳへの不適切投稿が炎上し、表舞台から姿を消したフワちゃん。昨年１１月にプロレスラー転身を発表し、１２月２９日にデビュー。葉月に敗れたが、好ファイトを繰り広げ、観客の拍手を全身に浴びた。プロフィー