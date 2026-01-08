女子高校生コンクリ詰め殺人 準主犯格の男は死亡していたと判明文春オンライン

女子高校生コンクリ詰め殺人 準主犯格の男は死亡していたと判明

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 史上最悪の少年犯罪と呼ばれる「綾瀬コンクリ殺人」について、筆者が綴った
  • 2024年7月22日、準主犯格の男の義兄から電話があったという
  • 準主犯格の男が死亡したと義兄から伝えられ、筆者は言葉を失ったそう
