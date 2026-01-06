日本の就活では、みんなが一斉に黒髪になってリクルートスーツを着る。千葉商科大学准教授で評論家の常見陽平さんは「同世代の学生が、同じ時期に画一的な形式で就職活動を行うほうが、むしろそれぞれの個性をアピールできる」という――。※本稿は、常見陽平『日本の就活』（岩波新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Zoey106※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Zoey106■コピー＆ペーストしたような学生