タレントのマツコ・デラックス（５３）が５日、曜日レギュラーを務める生情報番組「５時に夢中！」（ＴＯＫＹＯＭＸ）で、一番好きなおでんの具・たまご（以下玉子）について熱く語った。この日は今年初ゴジム。目元がちょっと?お疲れモード?でガラ声のマツコは、２０２６年いい滑り出しができたか聞かれ「アタシ、この声の時点でもう分かりますよね。ええ、最悪です。もうホントに。お正月に限らず、ずっと最悪なんですけど