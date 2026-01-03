第102回箱根駅伝第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の往路は2日、東京・大手町〜箱根・芦ノ湖の5区間（107.5キロ）で行われ、青学大が5時間18分8秒の往路新で3連覇を飾った。山上りの5区（20.8キロ）で黒田朝日（4年）が、驚異の区間新で大逆転。一躍、お茶の間のヒーローとなったが、黒田と激似のランナーが話題になっている。2人を並べてみると、そっくりだ。ネット上で話題になっている人物は父・将由さん。