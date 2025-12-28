１２月２８日の阪神４Ｒ・２歳新馬（ダート１４００メートル＝１６頭立て）は、単勝１番人気のソルオーブ（牡、栗東・小栗実厩舎、父ディスクリートキャット）が勝利した。勝ち時計は１分２７秒２（良）。スタートから押していって好位の内めを追走。直線でエンジンがかかってからは長くいい脚を使い、早め先頭に立った２着のマリリンバローズをラスト１００メートルでかわして２馬身差をつけた。ジェルー騎手は「道中は促して