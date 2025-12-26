NHKは26日、大みそかの「第76回紅白歌合戦」（31日、後7・20）の曲順を発表し、3年連続3度目の出場のロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」が初の大トリを務める。バンドが大トリに起用されるのは76回を数える紅白の長い歴史の中でも史上初。「フェーズ2」を紅白大トリで締めることに、ファンからも祝福の声が上がった。Mrs. GREEN APPLEは今回、オープニングの「放送100年紅白スペシャルメドレー」にも登場し、「夢であいましょ