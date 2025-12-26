クマに襲われ秋田市にある大森山動物園の職員がけがをしました。警察や県のツキノワグマ等情報マップシステムクマダスによりますと、午前8時ごろ秋田市の大森山動物園駐車場で、動物園の50代の男性職員がクマ1頭に右腕をかまれました。男性は意識があるということです。