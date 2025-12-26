逆方向に曲がる魔球スライダーでも話題阪神が獲得を発表した新外国人、ダウリ・モレッタ投手が早くも注目を浴びている。常識破りの軌道を描く“魔球”だけでなく、マウンドでのド派手なパフォーマンスにも、ファンからは「これはファンから愛されるで」「これは流行りそう」「阪急ブレーブスアニマルの再来」などと熱視線が注がれている。通常のスライダーとは逆方向に曲がっていく魔球を投げることで知られるモレッタ。「ピッ