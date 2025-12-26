逆方向に曲がる魔球スライダーでも話題

阪神が獲得を発表した新外国人、ダウリ・モレッタ投手が早くも注目を浴びている。常識破りの軌道を描く“魔球”だけでなく、マウンドでのド派手なパフォーマンスにも、ファンからは「これはファンから愛されるで」「これは流行りそう」「阪急ブレーブスアニマルの再来」などと熱視線が注がれている。

通常のスライダーとは逆方向に曲がっていく魔球を投げることで知られるモレッタ。「ピッチング・ニンジャ」として知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏も注目する魔球で、メジャー通算112登板で奪三振率10.65という成績を残した。

もう一つ注目されるのが、相手打者を打ち取った後にマウンドで見せるパフォーマンスだ。スクワットのようにしゃがみ込む動きを見せた後、両手を上げて指をこするチップを要求するようなジェスチャーを見せるのが特徴だ。

この動画がファンに見つかると、日本のSNSでも話題に。「エンターテイナーやん。素晴らしいですし盛り上がるよ」「アカン……。もう好きになってもうたわw」「頼む！ 日本でもパフォーマンスやってくれ笑」「これやってほしい」「こんくらい感情表に出して欲しい」「おもろそうな奴とってて神 なんかもう好き」「アカン、パフォが最高。イチオシ選手になったわ」と早くも盛り上がりを見せている。（Full-Count編集部）