日本共産党（以下、共産党）の元党員で、党首公選制導入などを訴えた著書を出版したことにより除名処分を受けたジャーナリストの松竹伸幸氏（69）が、党員としての地位確認などを求めた訴訟の第8回口頭弁論が12月22日、東京地裁で行われた。 同日、松竹氏は都内で支援者らに向けた報告集会を開いた。 共産党側「分派」の定義示さず ことの発端は2023年1月、松竹氏が著書『シン・日本共産党宣言』を出版し、党首公選制の