今日23日(火)、愛媛県松山から今シーズン全国で初めてウメの開花の便りが届きました。平年より13日早く、昨年より28日早い観測です。全国初松山からウメ開花の便り今日23日(火)、愛媛県松山から今シーズン(2025-2026年)全国で初めてウメの開花の便りが届きました。平年より13日早く、昨年より28日早い観測です。今日23日(火)は西日本を中心にこの時期としては暖かい空気が流れ込んでいます。明後日25日(木)にかけて気温は平年よ